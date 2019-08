Mais um vítima de colisão com caminhonete morre

Divulgação/Tá Na Mídia Naviraí Vítima ficou dois dias internada

Camila Alves da Silva, 21 anos, morreu depois de ficar dois dias internada, por conta de um acidente no último domingo (25), na MS-487, em Navirai. Ela estava a bordo de um veículo Ford Ecosport, quando um motorista em uma camionete Amarok invadiu a pista e bateu frontalmente com o veículo, sendo que um Fiat Uno que vinha atrás do Ecosport acabou batendo na sua traseira.



Segundo o site o Tá Na Mídia Naviraí, Ezequiel Araújo dos Santos, 38 anos, que estava no Ecosport morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas no dia do acidente. Com o impacto a camionete chegou a capotar saindo da pista. O motorista fugiu, abandonando o veículo.