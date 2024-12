Mais de 412 mil veículos devem circular pela BR-163 nos próximos dias

Viviane Freitas

BR-163 é a mais movimentada e corta o Estado de norte a sul

A CCR MSVia está intensificando a Operação de Fim de Ano na BR-163/MS com o objetivo de oferecer mais segurança aos usuários da rodovia. Entre os dias 27 de dezembro e 02 de janeiro, a concessionária estima que 412.653 veículos passem pelos 845 quilômetros da rodovia. O movimento será mais intenso nos primeiros dias, com 75 mil veículos projetados para a sexta-feira (27), um aumento de 25,6% em relação aos dias comuns.

No sábado (28), a previsão é de que 70,6 mil veículos circularem pela BR-163/MS. Já no domingo (29), o fluxo diminui para 57,5 mil automóveis. Na segunda-feira (30), o movimento continua em queda, com 55 mil veículos. O último dia do ano, terça-feira (31), deve registrar um tráfego mais tranquilo, com 42,7 mil veículos, e o fluxo seguirá calmo no feriado de 01 de janeiro, com 36,6 mil veículos. O retorno do feriado, em 02 de janeiro, terá um aumento no tráfego, com 75 mil veículos na rodovia.

Para garantir a segurança e o bom andamento do tráfego, a operação é coordenada pelo Centro de Controle Operacional da CCR MSVia, que monitora 477 câmeras ao longo da rodovia e realiza a fiscalização em tempo real com a PRF (Polícia Rodoviária Federal). A concessionária também utiliza 18 Painéis Fixos e 17 Móveis de Mensagens Variáveis para informar sobre o tráfego e conscientizar os motoristas.

Cerca de 500 colaboradores estarão de plantão 24 horas por dia nas 17 bases operacionais ao longo da BR-163/MS, com 82 viaturas operacionais, incluindo ambulâncias e guinchos. Além disso, serão realizadas campanhas educativas em diversos pontos da rodovia, com distribuição de folhetos e faixas com mensagens de segurança, orientando sobre direção segura, uso de cinto de segurança, ultrapassagens e respeitar os limites de velocidade.

A CCR MSVia também reforça a importância da revisão do veículo antes da viagem, verificando itens como pneus, freios e faróis. Outra ação importante é o Movimento Afaste-se, que orienta os motoristas a reduzirem a velocidade e manterem distância das ocorrências na estrada, garantindo maior segurança para os profissionais que prestam atendimento nas rodovias. Para mais informações sobre as condições de tráfego, os motoristas podem entrar em contato com a concessionária pelo Disque CCR MSVia ou pelo site oficial.