Mais de 39 mil pessoas devem passar pela rodoviária de Campo Grande nos próximos dias

Viviane Freitas

Capital News



Deurico/Capital News Terminal Rodoviário de Campo Grande

Deurico/Capital News

Terminal Rodoviário de Campo Grande

O Ano Novo será comemorado no dia 1º de janeiro de 2025, com a virada acontecendo entre terça-feira (31) e quarta-feira (1º). Nesse período, muitas empresas e órgãos públicos estão de recesso, o que incentiva muitos a aproveitarem para fazer uma viagem, aproveitando as "mini férias" em outra cidade.

Com o aumento no número de viagens, espera-se um movimento intenso no Terminal Rodoviário de Campo Grande durante o fim de ano. A concessionária que administra o local estima que cerca de 39,3 mil pessoas devem passar pelo terminal entre sexta-feira (27) e quinta-feira (2).

Entre os dias 27 e 28 de dezembro, mais de 7,3 mil passageiros são esperados. Para atender à demanda, 20 ônibus extras serão disponibilizados. Caso necessário, mais veículos poderão ser acrescentados, garantindo que todos os passageiros sejam atendidos.

Os destinos mais procurados pelos viajantes são São Paulo, Rio de Janeiro, Ponta Porã, Três Lagoas, Goiânia, Dourados, Cuiabá e Brasília. No período de Natal, a rodoviária registrou o movimento de 48 mil pessoas, com 46 ônibus extras em circulação.

A empresa responsável pelo terminal orienta que os passageiros apresentem um documento oficial com foto no momento do embarque, cheguem com 1 hora de antecedência e respeitem o limite de bagagem. Crianças e adolescentes menores de 16 anos devem estar acompanhados de responsáveis ou portar autorização para viajar desacompanhados.