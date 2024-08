Jovem de 19 anos morre atingida por veículo de luxo em Campo Grande

Vivianne Nunes

Dezenove anos. Essa é a idade da jovem Letícia Machado Gonçalves, morta em um acidente de trânsito na tarde do último domingo (25) na região Central de Campo Grande. Segundo informações do BPMTran (Batalhão da Polícia Militar de Trânsito de Mato Grosso do Sul) ela conduzia uma motocicleta Honda Biz quando foi atingida por um veículo de luxo, uma BMW X1. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Marechal Rondon e 14 de Julho.

O motorista Lucca Assis Mandetta, 26 anos, se negou a fazer o teste de alcoolemia e acabou sendo conduzido para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

Em sua rede social, o esposo de Letícia, Yuri Neri da Costa, acostumado a se declarar um homem apaixonado pela esposa com quem estava junto há mais de três anos, agora clama por justiça.

O esposo e a mãe de Letícia, Ana Lúcia Machado, gravaram um vídeo juntos em que falam sobre o perfil da jovem e também sobre a tristeza de perdê-la em uma tragédia no trânsito.

“Perdi minha filha, minha primeira filha. Ela saiu para trabalhar toda feliz, contente. Depois de duas horas, mais ou menos, recebo a notícia de que ela faleceu no trânsito, em um acidente que a gente ainda não sabe o que aconteceu”, desabafou a mãe.

Em seu relato, ela descreve a filha como uma menina cheia de sonhos e planos, que gostava de viajar. “Agora tá tudo muito vazio aqui dentro e ainda tem minha filha menor que está desesperada, ainda não entende que a irmã dela se foi”, contou.

Letícia trabalhava de segunda a sexta-feira em uma financeira e no sábado e domingo fazia serviços extras. No dia do acidente, havia saído para trabalhar.

Muito emocionado pela dor de perder Letícia, o esposo dela, Yuri, lembra que ela tinha acordado muito feliz naquele domingo, “fazendo muitos planos para nós e não vai voltar”, afirmou.