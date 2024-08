Motorista que atingiu e matou jovem motociclista já teve CNH suspensa por abusar da velocidade

Vivianne Nunes

Lucca Assis Mandetta, 26 anos, condutor do veículo BMW X1 que colidiu e tirou a vida da jovem Letícia Machado Gonçalves, 19 anos, no último domingo já teve sua CNH (Carteira Nacional de Habilitação) suspensa por dirigir em alta velocidade. Segundo informações do Diário Oficial do Estado com data de 15 de julho de 2022, seu direito de dirigir foi suspenso por transitar em velocidade superior à máxima permitida para a via em mais de 50%. Em novembro do mesmo ano foi publicada a penalidade com suspensão de dois meses.

Conforme Boletim de Ocorrência registrado junto a Polícia Civil, o jovem teria dito que não desrespeitou a sinalização semafórica e que somente percebeu a batida. Orientado por seu advogado, na delegacia, ele se negou a realizar o teste do bafômetro.

Uma testemunha do acidente ainda será ouvida para trazer mais clareza aos fatos.