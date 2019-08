Agetran informa os pontos interditados neste fim de semana

Em alusão ao desfile cívico em comemoração aos 120 anos de Campo Grande e a eventos esportivos na região da Praça do Papa, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) alerta para diversas interdições que acontecem em vias da área central da cidade.



Sexta-feira – 23/08

MARCHA PARA JESUS

Interdição na Av. Professor Luiz Alexandre (Via Parque) entre a Av. Afonso Pena e Av. Mauro Wanderlei, a partir das 8h desta sexta-feira (23) às 18h de terça-feira (27)

Opções: Para quem está indo em direção do Parque Sóter e região, pegar a Av. Paulo Machado e Av. Mato grosso.



Sábado – 24/08

3° EDIÇÃO DOS JOGOS RADICAIS URBANOS

Interdição das 14h às 17h, na Av. Alfredo Scaff, entre a Av. Presidente Vargas e Av. Cassiano Sandim De Rezende. Av. Cassiano Sandim Rezende, entre a Rua Fernando Luis Fernandes e a Av. Aeroclube e Rua Fernando de Noronha, entre a Av. Presidente Vargas e a Rua Guaratub.



RALLY DOS SERTÕES

Av. Alfredo Scaff entre Av. Presidente Vargas e Rua Américo Marques a partir das 18h de sexta-feira (23) às 7h de segunda-feira (26)

Opções: Para quem está indo em direção à Vila Sobrinho e área Central ou no sentido Santo Amaro e região utilizar a Av. Julio de Castilho.



Domingo – 25/08

DESFILE CÍVICO DE ANIVERSÁRIO DE CAMPO GRANDE

Interdição na Av. Afonso Pena, entre a Av. Calógeras e a Rua Rui Barbosa, a partir das 14h de domingo (25) às 18h de segunda-feira (26).

Segunda-feira – 26.08

DESFILE CÍVICO DE ANIVERSÁRIO DE CAMPO GRANDE

Interdição na Rua 13 de Maio, entre a Av. Mato Grosso e a Rua 26 de Agosto das 05h às 12h

Opções: Para quem está indo em sentido à Av. Calógeras, utilizar a Av. Mato Grosso. No sentido inverso, ou seja, em direção à Rua Rui Barbosa, utilizar a Av. Fernando Corrêa da Costa.