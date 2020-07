Acidente deixa três mortos e um ferido em MS

Cenário MS

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na noite desta terça-feira (07) em Santa Rita do Pardo. Morreram no local Carlos Alberto Ramos de 63 anos, Luzinete de Oliveira Ramos de 62 anos, e o filho Lucas de Oliveira Ramos de 26 anos.

Acidente aconteceu na MS-040 em Santa Rita do Pardo. Fatalidade teria ocorrido no momento em que o motorista da van desviou de uma anta que tentava atravessar a rodovia. Após a colisão com o animal silvestre, a van que seguia sentido Santa Rita do Pardo, invadiu a pista contrária e acabou colidindo com a carreta que seguia sentido Campo Grande. A carreta tombou às margens pista. após o veículo atropelar uma anta e não tentar desviar do animal como dito anteriormente.

Cenário MS Animal também morreu no local

Na van, mãe e filho ficaram presos nas ferragens e o motorista foi arremessado para fora sendo arrastado. A vítima acabou dilacerada. Conforme o site Cenário MS, o motorista da carreta, que estava carregada com caixas de pinga, ficou preso entre as ferragens, mas foi resgatado com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros de Bataguassu e está internado no Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Santa Rita do Pardo. No veículo também estava um cachorro fraturou uma pata e foi resgatado pelos bombeiros. A anta que foi atingida também morreu.