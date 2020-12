Tradução Juramentada: o que é e por que é tão importante?

Pensando em se mudar, visitar ou trabalhar no exterior? Então é provável que você vai ouvir muito falar em tradução juramentada. Aliás, ela é uma das modalidades de tradução mais importantes, e por isso, faz tanta diferença na vida de quem pretende viajar para fora do país. E vamos explicar toda essa importância hoje.



O que é tradução juramentada?



Em uma explicação bem resumida, a tradução juramentada é um serviço que atesta a fidelidade de documentos estrangeiros no Brasil, e de documentos brasileiros no exterior. Para você entender melhor, nossa legislação não reconhece ou aceita documentos escritos em outros idiomas. Para que ele seja legalmente reconhecido, mesmo como provas em tribunais ou como documentos válidos, ele precisa ser traduzido corretamente para o português.



Por tanto, o documento resultado de uma tradução Juramentada é documento de caráter oficial e é reconhecido por lei que pode ser aceito nas repartições brasileiras e estrangeiras.



Qual é a importância da tradução juramentada?



Antes de mais nada, cabe ressaltar que no caso do Brasil, o Decreto Federal número 13.609, de 21 de outubro de 1943, determinou que nenhum documento estrangeiro redigido em outro idioma que não o português tem validade no Brasil. Para que eles possam ser considerados válidos por um órgão público, é preciso que eles venham acompanhados de uma versão traduzida.



Por isso, alguns órgãos ou repartições do Governo e empresas particulares, como os estabelecimentos de ensino, exigem tradução juramentada de documentos em língua estrangeira.



Para que fraudes não sejam cometidas entre pessoas estrangeiras em diferentes países, há sempre a necessidade de traduzir um documento para outro idioma de forma que sua autenticidade possa ser comprovada. Por isso, a tradução juramentada é tão importante.



Como encontrar um tradutor juramentado?



Ela funciona como uma garantia de que tudo aquilo que está presente em determinado documento e foi traduzido de uma língua para outra é de fato verdadeiro, sem sofrer alterações.



Os tradutores aptos a fazerem traduções juramentadas são conhecidos como também Tradutor Público ou Intérprete Comercial, e possuem características muito específicas em sua formatação já que eles precisam passar por concursos. Esses profissionais também precisam estar devidamente cadastrados na Junta Comercial do Estado.



Existem sites, como a Protranslate, que oferecem serviços de tradução com profissionais extremamente qualificados. Neste tipo de site é possível entrar tradutores especializados que vão facilitar o entendimento dos textos que você precisa, de acordo com o seu prazo, e em um preço agradável ao seu bolso.