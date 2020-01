Timemania acumula em R$ 26 milhões

Nesta quinta-feira (16), aconteceu o sorteio na Caixa, da Timemania, com os nũmeros 08-35-42-53-61-69-78, acumulando, podendo pagar um prêmio de R$ 26 milhões, valor para quem acertar os sete números sorteados no concurso 1433 da modalidade. O sorteio da Timemania ocorreu hoje às 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa.



Já a Quina, com prêmio previsto de R$ 6,6 milhões, teve os seguintes números sorteados: 19-33-61-69-74.



Na Dupla Sena os números seguintes números saíram no primeiro sorteio: 19-20-30-35-38-41; 02-07-15-18-20-32 no segundo sorteio. O prêmio previsto é de R$ 300 mil.