Tarifa de ônibus volta a custar R$ 4,10

Deurico/Capital News O reajuste começa a valer nesta terça

A tarifa de ônibus voltará a custar R$ 4,10, conforme ficou decidido em reunião entre o TCE (Tribunal de Contas do Estado), a Prefeitura de Campo Grande e o Consórcio Guaicurus, responsável pelo Transporte Público da Capital, nesta segunda-feira (20).



O aumento do preço já estava em vigor desde o dia primeiro de janeiro, porém por meio de uma liminar a tarifa voltou a custar R$ 3,95 no dia 7 de janeiro, quando foi constatado irregularidades no compromisso que estava estabelecido com o Governo.



Na reunião de hoje, que durou mais de 2 horas, a Guaicurus compartilhou dados que comprovam a necessidade do reajuste, conseguindo que o preço volte para R$ 4,10, a partir desta terça-feira (21).



Para se manter o valor, uma TAG (Termo de Ajuste de Gestão) será firmado entre o TCE e o Consórcio Guaicurus, para que irregularidades na prestação de serviço sejam sanadas, deve ser estipulado um prazo para que ocorra uma adequação.