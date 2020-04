Sobe 60 casos confirmados de coronavírus em MS

Deurico/Arquivo Capital News Casos estão sedo atualizados todos os dias

Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou seis novos casos do coronavírus, ou Covid-19, em Mato Grosso do Sul. De acordo com o novo boletim divulgado são 60 casos confirmado e uma morte registrada no Estado. Novas informações foram divulgadas nesta sexta-feira (01), às 10h30.

Dos novos casos, cinco são em Campo Grande e outros dois em Dourados, sendo cinco mulheres e dois homens de 24 anos, 33 anos e demais acima dos 50 até os 63 anos. Conforme o boletim 17 pacientes estão em isolamento domiciliar e 29 já finalizaram a quarentena, em um total de 648 notificações, 43 investigações, 60 confirmações, 533 descartados, 12 excluídos. Também está registrada morte Eleuzi Nascimento, de 64 anos, na última terça-feira (31). Moradora de Batayporã, foi internada em Nova Andradina e transferida para Dourados, onde não resistiu e morreu.