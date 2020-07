Sete bairros recebem o Fumacê nesta quarta

Sete bairros da cidade irão receber o serviço de borrifação do Fumacê a partir do final da tarde desta quarta-feira (01). As equipes passarão pelo Amambai, Moreninhas, Piratininga, Rita Vieira, Jardim São Conrado, União e Universitário. Ao todo, serão sete carros, um em cada bairro circulando nas ruas, seguindo itinerário pré-estabelecido. Os veículos de borrifação do inseticida passarão a partir das 16h até às 22h.

Divulgação/PMCG