Servidores do Estado têm folga nesta segunda-feira

Tamanho do texto

Divulgação/ Portal MS Nesta segunda-feira será ponto facultativo na Capital

Servidores estaduais que trabalham em Campo Grande terão folga na próxima segunda-feira (26), em decorrência ao aniversário da Capital que completa 120 anos de história.

Feriado

A folga para servidores do Executivo Estadual foi oficializada por meio de decreto publicado pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB) no Diário Oficial do Estado de 11 de janeiro deste ano.

“Os feriados instituídos pelos municípios em lei municipal serão observados pelos órgãos e pelas entidades da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual”, diz o documento.

Desta forma, unidades do Detran, Hemosul, Agenfa, Prático e outras que atendem a população não funcionarão na segunda-feira. O atendimento volta ao normal na terça-feira (27).

As folgas não se aplicam àqueles que trabalham em serviços considerados essenciais, que não podem ser interrompidos, como saúde e segurança pública, por exemplo.