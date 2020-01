Serão investidos R$ 3,8 bilhões em saneamento no Mato Grosso do Sul

Arquivo Subcom A ação contará com licitação de iniciativa provadas

Novo projeto para saneamento no Mato Grosso do Sul investirá R$ 3,8 bilhões nos 68 municípios atendidos pela Sanesul. Denominado Parceria Público-Privado (PPP), o projeto foi apresentado em uma audiência pública, nesta sexta-feira (31).



A Sanesul deve iniciar uma licitação para o serviço de esgotamento sanitário ainda neste semestre, na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), com uma duração de 30 anos. O contrato deve ser assinado até o fim do ano. São estimados investimentos de R$ 2,8 bilhões na operação e manutenção do sistema e R$ 1 bilhão em obras de expansão. Nos primeiros 10 anos, 98% da cobertura já esteja finalizada



Segundo Eduardo Riedel, Secretário de Governo e Gestão Estratégica, sem a participação da iniciativa privada, seriam necessários 40 anos para atingir a meta de 98% de cobertura do esgotamento sanitário.



Dentre as obras previstas com os investimentos privados, no prazo de dez anos, estão: a implantação de 4.600 km de rede coletora e 380 mil ligações domiciliares e construção de 85 estações de tratamento.



Consulta Pública



Aberta até o dia 4 de março, a consulta pública ao projeto da PPP do esgoto pode ser acessado por meio do portal da Sanesul, www.sanesul.ms.gov.br.