Sede da Agepen passará por sanitização

Divulgação Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen)

Com objetivo de prevenir e combater a proliferação da Covid-19, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) irá realizar nesta sexta-feira (19), a sanitização da Sede administrativa, localizada em Campo Grande.

Em decorrência a ação que terá inicio no período da tarde, o expediente na agência ocorrerá até às 13h no local. A sanitização é uma medida de prevenção aplicada rotineiramente em todas as unidades penais e assistenciais de Mato Grosso do Sul. Conforme a assessoria, a ação busca garantir mais segurança aos servidores penitenciários durante o desenvolvimento das atividades, consideradas essenciais para a segurança pública e à sociedade.

Conforme a Agepen são seguidas todas as normas de biossegurança para o combate a pandemia do coronavírus como uso obrigatório de máscaras, aferição de temperatura em todos que adentram às unidades da agência, e disponibilização de álcool em gel e sabão líquido, as medidas visam também garantir atenção à saúde dos custodiados.