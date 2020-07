Divulgação Sebrae leva orientações a pequenos negócios em Campo Grande

O bairro Tiradentes, em Campo Grande, recebeu nesta terça-feira (21) a visita de agentes do Sebrae/MS, na ação “Eu Fui Orientado”. O objetivo é orientar os pequenos negócios quanto à biossegurança, para que as empresas sigam as normas da vigilância sanitária e evitem a adoção de medidas mais rígidas ao comércio.

Um grupo de 23 agentes saiu da Avenida José Nogueira Viêira em direção aos negócios do bairro, o primeiro a receber a ação. No atendimento, eles levaram as principais orientações dos protocolos de segurança. Além disso, um carro de som percorreu a região, com informações das medidas de segurança, como o uso de máscaras e o distanciamento social.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça, a ação visa apoiar os negócios neste momento de pandemia. “Vamos fazer a ação em outros bairros, queremos conscientizar o empresário e a população, para que não tenhamos medidas mais duras depois, com o fechamento do comércio. Já temos muitos empresários conscientes. Além disso, estamos levando orientações de gestão do negócio”, disse.

Eu Fui Orientado

Todos os negócios que são visitados recebem o selo “Eu Fui Orientado”, comprovando que foram informados. A ação segue agora para os bairros Universitário (23 de julho), Moreninhas (28 de julho) e Aero Rancho (30 de julho).

Os empresários interessados em adotar os protocolos de segurança, mas que possuem dúvidas, podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta. Mais informações e inscrições no site: orienta.ms.sebrae.com.br.