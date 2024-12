Covid-19: Mortes caem 40% em Mato Grosso do Sul em 2024

Viviane Freitas

Capital News



Rovena Rosa/Agência Brasil ..

Rovena Rosa/Agência Brasil

..

A pandemia de Covid-19 foi oficialmente encerrada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 5 de maio de 2023, após mais de três anos de emergência global. No entanto, o vírus continuou a infectar e causar vítimas em diversas partes do mundo, incluindo Mato Grosso do Sul, onde a doença seguiu presente durante 2024.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) em 19 de dezembro de 2024, o estado registrou 131 mortes devido à Covid-19 no ano, uma redução de 40% em relação ao número de vítimas no ano anterior. Além disso, 11.858 casos foram confirmados no estado durante o período. Embora o cenário tenha melhorado, a doença ainda causou impacto em várias localidades.

O ano de 2024 começou com um surto de Covid-19 no estado. Em janeiro, o Hospital Regional precisou suspender cirurgias eletivas devido ao afastamento de funcionários pela doença. Em fevereiro, o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (CIEVS) emitiu um alerta epidemiológico sobre um surto em Campo Grande, motivado pelo aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), associada ao coronavírus.

Durante o ano, o número de casos e mortes oscilou, com alguns períodos sem óbitos. No entanto, em setembro, houve um novo aumento nas mortes e casos, com destaque para o aumento de 25% nas mortes e o registro de 572 novos casos em uma única semana. Entre julho e outubro, as mortes passaram de 13 para 30 vítimas, refletindo uma nova alta no impacto da doença.

Em comparação com 2023, a quantidade de mortes pela doença caiu 40% em 2024, com uma redução ainda mais expressiva em relação a 2022, de 89%. Além disso, o número de casos diminuiu em 59,4% em comparação com o ano passado. A vacinação também desempenhou um papel importante na queda dos números, com 5.980.579 doses aplicadas e 79,46% da população do estado com o esquema vacinal completo até o final de 2024.