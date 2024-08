Combate ao Aedes Aegypti reforçado com fumacê em dois bairros de Campo Grande

Fernanda Oliveira

A Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande intensificará o combate ao mosquito Aedes Aegypti, nesta quarta-feira (21), nos bairros Jardim Batistão e Portal Caiobá. As equipes de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) realizarão a borrifação de inseticida, conhecida como Fumacê, das 16h às 22h. Para garantir a eficácia do procedimento, é essencial que os moradores mantenham portas e janelas abertas, permitindo que o veneno alcance os locais onde os mosquitos, especialmente as fêmeas, que transmitem doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, possam estar escondidos.

As atividades de borrifação podem ser adiadas ou canceladas caso ocorram chuvas, ventos fortes ou neblina, já que essas condições meteorológicas interferem na aplicação do veneno. A operação visa atingir os mosquitos adultos, minimizando o impacto em outras espécies e garantindo uma aplicação criteriosa do inseticida.