Salários dos servidores já está na conta

Divulgação/ PMCG Salário referente ao mês de Julho

Nesta terça-feira (05) salário dos 79 mil servidores públicos ativos e inativos de Mato Grosso do Sul, está disponível para saque. Com o pagamento, o Governo do Estado conclui a injeção de aproximadamente R$ 1,5 bilhão na economia em 37 dias.

O anúncio do calendário de pagamento de fim de ano foi feito pelo governador Reinaldo Azambuja no dia 12 de novembro, permitindo o planejamento antecipado de servidores e comerciantes. “Fizemos o dever de casa. Com ajuste fiscal e cuidado com as contas públicas não deixamos o Estado sucumbir. Mantemos nossa capacidade de pagamento e planejamos a folha salarial. Isso é importante porque dá previsibilidade ao servidor”, explicou Reinaldo Azambuja.

De acordo com a assessoria, na segunda-feira, serão depositados R$ 434.619.705,22 para 48 mil servidores ativos e 31 mil inativos, como aposentados e pensionistas. Apesar da crise provocada pelo novo coronavírus, o governo conseguiu manter a solvência do Estado e os compromissos porque tomou, a partir de 2015, uma série de medidas importantes e até impopulares, como as reformas administrativa, previdenciária e do teto de gastos.