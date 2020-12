Rua 14 de Julho recebe Globos mágicos como atração natalina

Karine Matos Globos iluminados com atores fantasiados de personagens natalinos

Em Campo Grande a rua 14 de julho, recebe o Globo Mágico, promovido pela Prefeitura Municipal, por meio do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC) e Secretaria de Cultura e Turismo (Sectur), a iniciativa conta com mais de 50 atrações culturais espalhadas por Campo Grande, além do já conhecido City Tour, que sai todos os dias da Cidade do Natal em dois horários, às 18 e 20 horas.

Em três esquinas da rua 14 de julho, a população poderá conferir até o dia 28 de dezembro, os globos iluminados com atores fantasiados de personagens natalinos, performando e encantando o público. Além da banda de Natal que estava se apresentando por lá, começaram mais intervenções com a Trupe Natalina, que percorre a via da Avenida Afonso Pena até a Rua Cândido Mariano. As ações acontecem todos os dias, das 18h30 às 21h30.

A Prefeitura instalou a iluminação decorativa de Natal em diversas regiões da cidade. Foram enfeitadas as Avenidas Mato Grosso, Afonso Pena, Rua 14 de Julho, além de diversas rotatórias e pontos de grande fluxo nos bairros. De acordo com a assessoria, com foco na sustentabilidade, a administração pública da Capital reaproveitou materiais utilizados nos anos anteriores, inclusive da Cidade do Natal, como as mangueiras luminosas de Led e armações de ferro.

“A prefeitura teve esse cuidado, de armazenar todo o material com muita cautela, no intuito de evitar gastos extras, preservar o meio ambiente, com a redução de produção de lixo e reutilização de matéria prima”, enfatiza a primeira-dama de Campo Grande, Tatiana Trad.