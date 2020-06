Rio Brilhante fecha comércio e aumenta toque de recolher

Tamanho do texto

Prefeitura de Rio Brilhante Cidade está em quarto lugar de contaminados do Estado

Conforme o último balanço (de quarta-feira) Rio Brilhante apresentava 233 infectados e duas mortes, deixando a marca do quarto município com maior número de casos de coronavírus em Mato Grosso do Sul.

Por conta desses números a Prefeitura Municipal decretou o fechamento de todos do setor comercial e aumentou o toque de recolher. O decreto foi publicado na Diário Oficial do Município. O toque de recolher passa a valer das 20h às 05h do dia seguinte, a partir desta sexta-feira (26).

Em relação aos atendimento presencial nos órgãos públicos municipais estão suspensos a partir de sexta-feira, por 14 dias. Os locais que ficam fora dessa medida são os órgão relacionados à Saúde. Mercados, supermercados, hipermercados, açougues, frutarias e padarias poderão funcionar em atendimento presencial de segunda à sexta-feira das 06h às 19h e aos sábados das 06h às 12h. Aos domingos e feriados, estes estabelecimentos não poderão atender o público de forma presencial. As celebrações religiosas também é válida a suspensão das atividades, sendo permitida apenas atendimentos individualizados ou transmissões online.