Reviva Campo Grande: Novas vias serão interditadas para serviços de limpeza

Denilson Secreta/PMCG Obras do reviva mais

Prefeitura de Campo Grande por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) promove neste sábado (31), serviços de limpeza das obras do Reviva em quatro ruas do quadrilátero central. A limpeza foi iniciada pela Rua Barão de Melgaço, seguindo para as ruas Joaquim Murtinho, Sete de Setembro e 15 de Novembro, sucessivamente, compreendendo o trecho entre a Rui Barbosa e a Pedro Celestino.

De acordo com a Agetran, para garantir a segurança dos serviços o trânsito de veículos particulares estará totalmente impedido durante todo o dia, limitando a circulação apenas aos pedestres e transporte público.

Ainda neste sábado, mais uma quadra na Rua Montese será interditada para obras de drenagem, as ruas Urucuri e Pão de Açúcar estarão totalmente fechadas por 15 dias. Para evitar transtornos, o trecho entre as ruas Joaquim Manoel e Glauce Rocha será liberado neste sábado.

Na próxima segunda-feira (2), serão realizadas obras de drenagem na Rua 13 de Maio, entre a Coronel Mário Pinto Peixoto e a Travessa Camões, durante as obras as vias serão parcialmente interditadas. A previsão é que o fechamento siga por 15 dias, com liberação apenas da circulação de pedestres.