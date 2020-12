Proprietários podem imprimir carnês do IPVA pela internet

Deurico/Arquivo Capital News IPVA

O carnê com os valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2021 teve a distribuição iniciada no mês de dezembro. Conforme dados da Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) estão sendo entregues 1.121.364 documentos, mas o proprietário que não receber poderá imprimir o boleto pela internet

Para 2021, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) manteve os descontos e as condições especiais dos anos anteriores. Carros de passeio, por exemplo, continuam com desconto de 30%, resultando em uma alíquota de 3,5%. Caminhão, ônibus, micro-ônibus e veículos de passeio novos permanecem isentos pelo primeiro ano. Para motocicletas, a primeira tributação tem desconto de 50%, resultando em uma alíquota de 1% sobre a tabela FIPE.

O IPVA é a segunda fonte de arrecadação tributária do Governo do Estado, ficando atrás apenas do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). Conforme a assessoria, os proprietários que porventura não estiverem em posse dos carnês, podem imprimir a segunda via pelo canal de autoatendimento do IPVA na internet. A Sefaz reforça que para os contribuintes que optarem pelo parcelamento, não há desconto.

De acordo com o Chefe da Unidade de Fiscalização do IPVA, Paulo Sergio Monteiro Ferreira, a expectativa de arrecadação gira em torno de R$ 890 milhões. Secretário Estadual de Fazenda, Felipe Mattos, pondera que há cada ano mais contribuintes têm optado pelo pagamento à vista devido ao desconto de 15%. "Em torno de 30% a 40% optam pelo pagamento à vista com desconto de 15%. O valor é distribuído semanalmente aos municípios, de acordo com a frota. O recurso é dividido entre o Tesouro Estadual e Municipal e é aplicado conforme o planejamento financeiro, que vai de pagamento de servidores até políticas públicas como educação, saúde, segurança, entre outros", afirmou Mattos.

Os prazos para pagamento do IPVA 2021 são:

Cota Única ou pagamento à vista - 29 de janeiro de 2021;

1ª parcela – 29 de janeiro de 2021;

2ª parcela – 26 de fevereiro de 2021;

3ª parcela – 31 de março de 2021;

4ª parcela – 30 de abril de 2021;

5ª parcela – 31 de maio de 2021.

Serviço

Em caso de dúvidas, os proprietários de veículos automotores devem se dirigir pessoalmente às Agências Fazendárias (Agenfas) em seus respectivos municípios, munidos de documentos pessoais e do veículo. A secretaria disponibiliza ainda os telefones (67) 3316-7500 / 3316-7534 / 3316-7541 para informações exclusivas sobre IPVA, bem como a página de autoatendimento na internet: www.autoatendimento.ms.gov.br/ipva.