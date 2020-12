Procon faz recomendações sobre os cuidados com PIX

ms.gov.br Sede do Procon-MS

Como ocorre em todas as novidades, principalmente no setor financeiro, a utilização do PIX está suscitando dúvidas e é nesse ponto que a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho – Sedhast, disponibiliza na Coordenadoria de Atendimento, Orientação e Fiscalização – CAOF, servidores para procurar sanar problemas e encaminhar soluções.

Criado pelo Banco Central do Brasil, tendo entrado em vigor no mês passado (novembro), o PIX é uma nova ferramenta que se propõe a facilitar a vida do consumidor agilizando transações bancárias como é o caso de transferências de valores e pagamentos substituindo outras opções como é o caso de TED e DOC.

De acordo com a assessoria, a agilização do novo sistema poderá ocorrer por meio da vinculação do numero de celular, CPF ou CNPJ ( no caso de empresas). De acordo com o superintendente do Procon Estadual “a utilização do PIX, ferramenta que veio para dinamizar operações de crédito, é bastante segura. Mas, é sempre bom manter o máximo de atenção uma vez que não será surpresa começar a aparecer pessoas de má índole tentando tirar proveito e fraudar operações”.

Para sanar as questões que aparecerem, o trabalho do Procon Estadual se dará em articulação com a Associação Brasileira de Procons – PROCONBRASIL que, no sentido de bem atender a população, buscou informações de maneira a poder orientar tanto consumidores quanto fornecedores em relação à utilização do PIX, demonstrando haver segurança e vantagens no uso da nova ferramenta.