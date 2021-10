Previsão indica chuva forte para região sul de MS

Divulgação/Portal MS Previsão indica chuvas para grande parte de MS

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), que o clima segue instável com previsão de pancadas de chuva para este fim de semana, os acumulados devem ser maiores na parte sul do Estado onde podem ocorrer chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento entre 40-70 Km/h e queda de granizo. Apesar da chuvas, na região Pantaneira o calor segue firme podendo registrar até 39°

Em Campo Grande, a previsão é de sol com algumas nuvens, e chuvas rápidas durante o dia e à noite. A umidade relativa do ar neste domingo-feira (03) varia entre 20% e 47%.

As temperaturas no Estado poderão registrar mínima de 14°C e máxima de 34°C. Na Capital a variação está estimada entre 24°C a 32°C. Em Dourados mínima de 23°C e máxima de 30°C, Ponta Porã mínima 22°C e máxima de 28°C, Corumbá mínima de 26°C e máxima de 39°C, Coxim mínima de 25°C e máxima de 34°C e Três Lagoas mínima de 23°C e máxima de 34°C.