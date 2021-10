Prestes a completar 20 anos, Agepan passará por mudanças

Divulgação/Agepan Quem tiver votado no nome vencedor irá participar de um sorteio e será premiado

Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Mato Grosso do Sul (Agepan) mudará de nome e a escolha do cidadão sul-mato-grossense irá ajudar. Prestes a completar 20 anos de criação, a Agência passará por mudanças que iniciaram na nova gestão ao longo de 2021 com inovação, modernização, expansão de atividade e investimentos em tecnologia para tornar as entregas mais eficientes.

A proposta de alteração na sigla Agepan, que é referência apenas ao bioma Pantanal, foi adotada desde a criação – para outra, que informe devidamente o papel da Agência Reguladora e sua localização no Estado.

Diretor-presidente da Agência, Carlos Alberto de Assis explica que o “o Governo de MS entendeu que é preciso comunicar melhor aos usuários, aos agentes dos setores regulados e a todo o público, dentro e fora do Estado, quem somos e como servimos à sociedade”.

Enquete – O novo nome será escolhido por meio de uma enquete aberta ao público, entre três opções. Quem tiver votado no nome vencedor irá participar de um sorteio e será premiado.

Da sigla atual – AGEPAN - permanece o AGE, como referência à palavra Agência, e despede-se o PAN, que originalmente faz importante referência ao Pantanal, mas não teve ao longo dos anos identificação com a real natureza da autarquia ou com o nome do Estado. Por isso, o concurso sugere opções que facilmente tornam compreensível que se trata de uma organização pertencente ao estado sul-mato-grossense.

AGER-MS, AGEMS, AGERMS, AER-MS ou AGERSP-MS. Qual é o seu preferido?

