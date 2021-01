Prefeitura reforça segurança com ampliação de videomonitoramento e concurso para guarda municipal

Divulgação/PMCG Edital do concurso com 273 vagas está aberto desde o dia 23 de dezembro e segue até o dia 28 de fevereiro.

Com edital publicado no final de 2020, a Prefeitura Municipal de Campo Grande, busca aumentar a segurança da população, através do concurso para a guarda municipal, além deste, a segurança pública também será reforçada com a ampliação do videomonitoramento em todas as regiões de Campo Grande.

O edital do concurso oferta 273 vagas e salário de 1.690,02 + Bolsa Alimentação no valor de R$ 294,00. As inscrições estão abertas desde o dia 23 e seguem até às 23h59min (horário de MS) de 28 de fevereiro de 2021. A prova objetiva de conhecimentos será realizada no dia 16 de maio de 2021, das 8h30min às 12h30min. Também serão capacitados 200 Guardas para uso de armamento letal e mais outros 200 para utilizar a pistola de condutividade elétrica (armamento não letal).

O projeto de ampliação do Centro Integrado de Controle Operacional da Prefeitura prevê para o ano de 2021, a instalação de câmeras de videomonitoramento em todas as regiões da cidade. Mais 100 câmeras serão compradas em parceria com a bancada federal, por meio de emendas parlamentares. Para auxiliar as ações de vigilância e monitoramento, a prefeitura fará a aquisição de dois drones.

A intenção é combater os furtos com a ajuda das câmeras, na prevenção ao aliciamento de crianças e adolescentes para o tráfico e uso de droga; proporcionam maior sensação de segurança e efetividade nas ações de segurança, além de garantir economia aos cofres públicos.

Ainda durante o ano de 2021, serão adquiridas mais 30 novas viaturas com recursos do Finisa e emendas parlamentares. Além disso, a Prefeitura fará a compra de mais uniformes e armamento letal e não letal.