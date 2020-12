Prefeitura atualiza medidas de prevenção na Capital

Saúde O toque de recolher segue mantido, das 22 às 5 horas

Nesta segunda-feira (14) a Prefeitura de Campo Grande atualizou as medidas de biossegurança para o enfrentamento ao coronavírus. A decisão foi tomada pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 e embasada em dados apresentados na reunião.

Está suspenso os cartões do transporte coletivo para estudantes, a liberação dos cartões do transporte coletivo para idosos das 9h00min às 16h00min, diariamente, a proibição de festas, eventos e reuniões de qualquer natureza acima de 40% da capacidade de lotação permitida e ainda limitado ao máximo de 80 pessoas, inclusive eventos esportivos e campeonatos, bem como do compartilhamento de objetos, inclusive narguilés e tererés.

O toque de recolher segue mantido, das 22 às 5 horas. Lembrando que os estabelecimentos e atividades econômicas cujo funcionamento não esteja vedado, devem observar as regras de biossegurança estabelecidas em Decretos e Resoluções específicas.

A sessão que aconteceu no Gabinete do Prefeito contou com a participação do Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial e Industrial de Campo Grande.

