Polícia Ambiental resgata filhote de anta em estado grave

Polícia Militar Ambiental de Batayporã (MS) foi acionada para resgatar um filhote de animal silvestre da espécie anta (Tapirus terrestris), vítima de atropelamento. A ocorrência foi feita por um funcionário da fazenda.

O homem contou que tinha socorrido o animal em uma estrada vicinal que dá acesso a um local conhecido como Recanto do Lazer, a cerca de 60 km da cidade, próximo ao município de Anaurilândia e levado o bicho para a fazenda.

Policiais deslocaram-se imediatamente à propriedade rural e quando chegaram perceberam que se trava de um filhote que estava em estado muito grave. O animal estava no porta-malas de um veículo.

Devido à gravidade, o filhote foi encaminhado para atendimento médico veterinário no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande (MS).

O motorista causador do acidente não socorreu o animal e não avisou sobre o fato.

Orientação sobre atropelamento de animais: A PMA orienta às pessoas, que não existe crime ao atropelar um animal sem intenção. No caso, o procedimento correto é parar o veículo em local seguro e, com segurança, verificar se o animal está morto. Se não estiver, efetue o socorro, porque toda vida tem um sentido e vale a pena. Se ele estiver morto e estiver na pista de rolamento, com segurança, retire-o para o acostamento, para evitar que outro usuário da rodovia possa vir a se acidentar e, às vezes, até matar a si e sua família, em novo possível acidente, que esta atitude simples poderia evitar. Jamais fazer o que o motorista deste caso fez, ao deixar, simplesmente abandonar o animal.