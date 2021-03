Parceria: SAS e Caixa capacita servidores sobre o Cadastro Único

Divulgação/PMCG 1ª Oficina de Entrevistadores de 2021

Com o objetivo de aperfeiçoar o atendimento da população quanto ao Cadastro Único, a Superintendência de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) está realizando esta semana, a 1ª Oficina de Entrevistadores de 2021, que visa a orientação quanto ao atendimento do Cadastro e programas sociais do Governo Federal.



Divididos em grupos, ao todo participam 80 servidores, entre entrevistadores e auxiliares administrativos, já atuantes, além de mais 12 novos servidores que atuarão nos Cras e na gestão do Cadastro Único.



A capacitação está sendo realizada pela Gerência de Gestão do Cadastro Único e ministrada pelas técnicas Ana Valquiria Leão, Claudiane Coimbra e Viviane Brandão em parceria com a Caixa Econômica Federal e o Comitê do Bolsa Família, com suporte remoto da técnica Mayara Almeida.



A equipe da Caixa está esclarecendo os servidores sobre os programas sociais e implicações das ações dos entrevistadores, além de tirar dúvidas sobre o pagamento dos benefícios. A intenção é que eles tenham melhor compreensão dos campos a serem preenchidos, já que o cadastro irá nortear a cessão do benefício para as famílias. Além de trabalhar nos Cras, os entrevistadores também realizam visitas em domicílio para atender a população mais vulnerável, como os idosos.



Programa

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal é um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, permitindo que o município conheça melhor a realidade socioeconômica dessa população.



Podem se cadastrar famílias com renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa ou total de até três salários mínimos, independente da constituição e dos vínculos que formam tais famílias.



As famílias que desejarem informações devem procurar o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) mais próximo da sua residência com documentos pessoais de todos os membros familiares ou contatar pelo telefone 3314-4482. No momento, existem 137 mil famílias cadastradas no sistema em Campo Grande.