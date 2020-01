Operação Mosquito Zero é iniciada em Campo Grande

Deurico/Capital News Aedes aegypti

A operação Mosquito Zero, com o slogan “É matar ou morrer”, foi iniciada nesta quarta-feira (22). A ação mobiliza mais de 350 pessoas, entre servidores municipais e colaboradores, que devem combater o mosquito Aedes aegipty em Campo Grande.



Ocorreu uma solenidade para a abertura da operação, na Escola Municipal Professor Fauze Scaff Gattass Filho, Bairro Nova Campo Grande, localizado na região Imbirussu, a primeira a receber a ação. Todo o perímetro da Capital deve receber os agentes, durante os 70 dias que ação ocorrerá.



No discurso de abertura, o prefeito Marquinhos Trad afirmou que o momento exige união, sendo o envolvimento de toda a sociedade extremamente importante para vencer a guerra contra o mosquito.



A Prefeitura já se encarregou de fazer o trabalho de limpeza dos espaços públicos, incluindo praças e parques sob a sua administração.



Também será feita uma gincana, com premiação para os moradores que se destacarem, contribuindo para a limpeza do bairro e região.