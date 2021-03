Novo Centro de Vacinação poderá imunizar 2,5 mil pessoas por dia

Divulgação/CMCG Centro de Vacinação contra a Covid-19

Novo Centro de Vacinação contra a Covid-19 foi inaugurado na tarde da última terça-feira (23), no Ginásio Guanandizão. Conforme a prefeitura, o local possui capacidade de aplicar até 2,5 mil doses por dia. No Centro poderão ser imunizadas todas as pessoas que fazem parte do grupo prioritário determinado pelo Ministério da Saúde.

Divulgação/CMCG Vereador Ronilço Guerreiro

Vereador, Ronilço Guerreiro (Podemos), destaca que o novo centro irá ampliar o acesso às vacinas e reduzir as filas de espera. “Vacina é um direito das pessoas e temos que trabalhar, incansavelmente, para que todos sejam imunizados o mais breve possível. Criar um ponto central de vacinação, como esse do Guanandizão, é muito importante, pois abre mais espaços e evita aglomeração em postos de saúde. As ações, volto a dizer, precisam ser pensadas olhando para as pessoas, facilitando o acesso das pessoas”, ressaltou o vereador via assessoria.

O horário de funcionamento do Centro é de segunda a sábado, entre 7h30 e 17h. A prefeitura recomenda a população realizar o cadastramento de identificação prévia no site vacina.campogrande.ms.gov.br, antes de buscar atendimento no ponto de vacinação.

Confira abaixo a lista com os locais de vacinação:

Drive-thru

Parque Ayrton Senna

Das 7h30 às 17h30

Seleta

Rua Dolor Ferreira de Andrade, 270 – Centro

Das 7h30 às 17h

Centro de vacinação Guanandizão

Das 7h30 às 17h

Unidades de Saúde - das 8h às 17h

Bandeira

USF Cristo Redentor

UBS Universitário

USF Moreninha

USF Arnaldo

Lagoa

USF Jardim Batistão

USF Vila Fernanda

USF Portal Caiobá

USF Oliveira

Imbirussu

USF Albino Coimbra

USF Aero Itália

USF Zé Pereira

UBS Silvia Regina

UBS Lar do Trabalhador

Segredo

Clínica da Família Nova Lima

USF Azaléia

UBS Coronel Antonino

USF Vila Nasser

USF São Francisco

Prosa

USF Nova Bahia

USF Mata do Jacinto

USF Noroeste

USF Marabá

Anhanduizinho

UBS Dona Neta

Clínica da Família Iracy Coelho

USF Parque do Sol

USF Anhanduí

USF Los Angeles

USF Botafogo