MS terá Política Estadual de Manejo integrado do fogo

Chico Ribeiro/Portal MS Nível dos rios continua baixo, assim como os índices pluviométricos

Decreto que institui em Mato Grosso do Sul, deve ser publicado nas próximas semanas. A Política Estadual de Manejo Integrado do Fogo (PEMIF) é uma ação estratégica de prevenção a eventos extremos, como os que aconteceram ao longo de 2020 na região do Pantanal. Com a adoção da Política Estadual de Manejo Integrado de Fogo será possível reduzir os impactos dos incêndios florestais e do uso não autorizado e indevido do fogo.

A proposta já foi apresentada ao CECA (Conselho Estadual de Controle Ambiental) para contribuições, e na sequência será encaminhada ao governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Conforme a assessoria a implantação dessa política o Estado terá instrumentos mais adequados e eficientes para o combate aos incêndios florestais.

De acordo com o monitoramento da Sala de Situação do Imasul e do Cemtec/Semagro, o nível dos rios continua baixo, assim como os índices pluviométricos, principalmente no Pantanal, condições favoráveis ao surgimento de novos focos de incêndio na região pantaneira.