MS tem 28 mortes por Covid-19 e 37 por dengue

Prefeitura de Coxim População não deve esquecer do combate ao mosquito da dengue

Enquanto muitas pessoas cuidam somente da prevenção contra o novo coronavírus (Covid-19) esquecem que também há batalha contra a dengue. Até o início do mês de junho foram registrado 61.604 notificações e 37 mortes. Com esses números o Estado é o segundo do país no ranking de incidência da doença.

Logo no segundo mês de 2020 o Estado decretou estado de alerta por causa da dengue. De acordo com o boletim epidemiológico em janeiro e fevereiro foram oito mortes, em março 11, abril 6 e maio 4, sendo que as cidades com mais óbitos é Campo Grande com 7, Corumbá com 4, Naviraí com 3 e Mundo Novo com 2.

O maior número de notificações foi registrado em Campo Grande, com 13.661 para 895.982 habitantes. Em casos confirmados por exames laboratoriais, a Capital soma 9.285 ocorrências, seguido de Três Lagoas (2.616); Amambai (1.282); Ponta Porã (1.268); Dourados (1.104); Corumbá (1.024); Chapadão do Sul (918); Bonito (526); Glória de Dourados (522); e Naviraí (511).

Município com maior incidência, comparando o número de habitantes, é Douradina, com 398 notificações para 5.924 moradores. Em seguida está São Gabriel do Oeste, Novo Horizonte do Sul, Anaurilândia, Jateí, Amambaí, Naviraí, Glória de Dourados, Ponta Porã, Chapadão do Sul.

Após o decreto entre as ações adotadas por prefeituras para combater a doença, estão a distribuição de telas para cobrir caixas d'águas e ações de conscientização para trabalhadores da construção civil.