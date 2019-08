Mato Grosso do Sul ganhou mais de 30 mil habitantes em um ano

Tamanho do texto

Anderson Ramos / Capital News IBGE divulga as estimativas da população dos municípios para 2019

Conforme dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nesta quarta-feira (28) em um ano, Mato Grosso do Sul tem mais 30,9 mil novos habitantes. Destes, 10 mil apenas em Campo Grande que representa 32% da população do estado.

Estimativas mostram que, até julho deste ano, são 895,9 mil pessoas vivendo na Capital.

Já em Dourados 2 mil moradores a mais em comparação ao ano anterior. São 222,9 mil habitantes em 2019, sendo que em 2018 a estimativa era de 220,9 mil moradores.

Estima-se que o Brasil tenha 210,1 milhões de habitantes e uma taxa de crescimento populacional de 0,79% ao ano, apresentando queda do crescimento quando comparado ao período 2017/2018, conforme a Projeção da População 2018. Juntos, os 17 municípios brasileiros com população superior a um milhão de pessoas somam 46,1 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil.