Mais 300 veículos estão disponíveis em leilão do Detran

Divulgação/ Porta MS Leilão Detran

Mais de 300 veículo estão disponíveis na Operação Pátio Zero do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), nesta segunda-feira (20). Em junho, o Detran arrecadou mais de 3 milhões por meio dos cinco leilões realizados na Operação Pátio Zero. No total 2.236 motocicletas e 135 automóveis foram arrematados pelos clientes, com os dois leilões de veículos para circulação e três de sucata aproveitável.

São mais de 300 lotes de veículos disponíveis para arremate, sendo 269 motocicletas e 31 automóveis. O encerramento está previsto para às 15h do dia 04 de agosto. Conforme a assessoria, nos dias 30, 31 de julho e 03 de agosto, quem desejar, poderá fazer a visitação presencial que será realizada no pátio do leiloeiro (Avenida Gury Marques, 7155), mas com controle de acesso, entrando 10 pessoas por vez, com permanência máxima de 15 minutos. Também será obrigatório o uso de máscara.