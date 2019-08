Lista oficial com os nomes dos contemplados em apartamentos da Emha

Tamanho do texto

Divulgação/PMCG São 536 apartamentos que foram sorteados na última quinta-feira (15), sexta-feira (16) e sábado (17), durante o 2º Feirão Habita Campo Grande

Nesta quinta-feira (22) a Agência Municipal de Habitação (EMHA), disponibilizou a lista dos sorteados nos apartamentos do Condomínio Residencial Sírio Libanês, Condomínio Jardim Inápolis, Condomínio Residencial Portal das Laranjeiras, Condomínio Residencial Aero Rancho CH7 e Condomínio Residencial Aero Rancho CH8, no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) a lista com o nome dos sorteados estão a partir da página 10.

Os sorteios foram realizados de forma pública, conforme determina a Lei Complementar n. 299 de 29 de maio de 2017, que instituiu a sua obrigatoriedade a fim de beneficiar pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade social, o que concede total transparência ao processo.

Serviço:

Os contemplados devem procurar a EMHA apresentado todas as documentação exigidas.

Telefone:(67) 3314-3900