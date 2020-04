Justiça do Trabalho libera R$ 110 mil para compra de respiradores em Bataguassu

Tamanho do texto

Assomasul Vista aérea de Bataguassu

A Vara do Trabalho de Bataguassu liberou R$ 110,9 mil para a compra de três ventiladores eletrônicos de uso adulto, pediátrico e neonatal para serem usados em pacientes com coronavírus. O pedido foi feito pela Secretaria Municipal de Saúde. Os equipamentos vão ser utilizados no Pronto-Socorro Municipal.

Atualmente, o município conta com dez leitos preparados para atender pacientes da pandemia. Com a liberação dos recursos, mais três leitos serão equipados em até 30 dias. Bataguassu recebe pacientes de cidades vizinhas como Anaurilândia, Brasilândia e Santa Rita do Pardo - juntos, os quatro municípios têm mais de 50 mil habitantes.

De acordo com a secretária de Saúde, Maria Angélica Benetasso, a cidade tem dois casos de Covid-19 em investigação e nenhum caso confirmado, até o momento.

Os recursos liberados pela Justiça do Trabalho são provenientes de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho em que um curtume foi condenado a pagar R$ 120 mil de indenização por dano moral coletivo.