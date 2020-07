Junho mês de licenciamento placas 5 e 6

Tamanho do texto

Prazo vai até o dia 31 de julho

Julho é o mês de pagar o licenciamento de veículos com placa final 5 e 6. No total, 327. 692 veículos deverão ser licenciados até o dia 31 de julho. A data foi prorrogada em um mês por conta da pandemia.

Para imprimir o documento em casa é necessário acessar o site do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) e fazer o seu cadastro. O Detran Digital

Também é possível obter o documento através do aplicativo CDT (Carteira Digital de Trânsito) e compartilha-lo em formato PDF com o principal condutor. Assim ambos estarão munidos do documento caso seja abordado por alguma fiscalização.