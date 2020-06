Incra/MS realiza leilão nesta quinta

Divulgação/Incra Leilão é presencial e virtual

O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em MS (Incra/MS) realiza nesta quinta-feira (18) o leilão de 37 veículos, com modelos como Mitsubishi L200, Toyota Bandeirante, carros de passeio, além de um caminhão Ford/Cargo 2422, um caminhão IMP/GMC 12.170 e um caminhão Mercedez Benz L. 1113.

Leilão será nas modalidades on-line e presencial. Conforme a assessoria na versão virtual as ofertas já podem ser apresentadas no site www.casadeleiloes.com.br. A Associação Brasileira de Odontologia está localizada na Rua da Liberdade, 836. Mais informações sobre as condições de habilitação e participação podem ser obtidas no site da casa de leilões e no telefone (67) 3363-7000.