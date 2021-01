IFMS divulga resultado final e 1ª chamada para cursos técnicos integrados

MS Diário/Arquivo Interessados que não tiverem acesso a internet, poderão solicitar uso de computador no IFMS

Neste sábado (09), o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) divulgou o resultado final do processo seletivo para ingresso nos cursos técnicos integrados ao ensino médio no primeiro semestre letivo deste ano.

Ao todo, foram oferecidas 1.520 vagas para 11 opções de cursos nos municípios de Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

Na publicação também foram divulgados os nomes dos convocados em primeira chamada para matrículas, que deverão ser feitas no período de 12 a 20 de janeiro, exclusivamente pela internet.

Os interessados podem acompanhar o resultado final e a primeira chamada estão publicados na Central de Seleção do IFMS.

As matrículas deverão ser feitas pelo sistema de matrículas do IFMS. As orientações para que os candidatos se matriculem de forma online estão disponíveis no documento de convocação da primeira chamada.

Caso ainda não tenha feito o cadastro, o candidato deverá clicar na opção “Ainda não tem Login? Clique aqui para ativar o seu acesso”, informando posteriormente o número do seu Cadastro de Pessoa Física (CPF), data de nascimento e o e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Em seguida, será preciso acessar novamente o sistema e fazer login utilizando o número do CPF do candidato, que também deverá ser preenchido no campo senha.

O candidato será informado sobre o tipo, semestre, chamada, curso e campus para o qual está apto a solicitar a matrícula. Caso alguma informação esteja incorreta, deverá enviar um e-mail para processoseletivo@ifms.edu.br.

Já no questionário socioeconômico deverá ser preenchido, e os documentos solicitados no edital de convocação da primeira chamada anexados ao sistema online de inscrições.

O candidato que não tiver acesso à internet poderá solicitar acesso a um computador do IFMS para fazer ele próprio a matrícula online.

Basta agendar o dia e o horário para o atendimento presencial, o candidato deverá enviar um e-mail ou whatsapp para a Central de Relacionamento (Cerel) do campus onde irá estudar. Os endereços, e-mails e telefones de contato estão disponíveis na Central de Seleção.

Para tirar dúvidas com relação à matrícula online ou caso encontre algum erro no sistema, o candidato deve encaminhar e-mail para processoseletivo@ifms.edu.br, utilizando seu e-mail cadastrado na Central de Seleção.

Já para os candidatos que foram classificados com base nas notas obtidas nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia no 8º ano do ensino fundamental.

Ao todo, foram registradas 3.175 inscrições no processo seletivo. O curso mais concorrido foi Informática, oferecido em Campo Grande, com 12,2 candidatos por vaga no período matutino e 6,6 no vespertino, seguido do mesmo curso ofertado no período matutino em Corumbá, com 5,6 candidatos por vaga.

O IFMS teve alguns cursos com o número de inscritos menor que o número de vagas ofertadas. Nesse caso, todos os candidatos com inscrição homologada foram convocados na primeira chamada para matrículas.

Após o período de matrículas da primeira chamada, caso ainda haja vagas a serem preenchidas, novas chamadas serão publicadas na Central de Seleção.

De acordo com o novo cronograma do processo seletivo, a divulgação da segunda chamada está prevista para 25 de janeiro, com matrículas no período de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. A terceira e quarta chamadas, caso haja vagas disponíveis, serão publicadas no dias 9 e 26 de fevereiro, respectivamente.