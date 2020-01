Homem que matou cunhado vai a júri

Divulgação Data do julgamento ainda não foi definida

Após Edson Cleiton de Jesus ter matado o cunhado Aleandro Pinheiro Ribeiro, ocorrido no dia 25 de maio de 2017, no Jardim Noroeste, o juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida, da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande, pronunciou que o réu será levado a júri popular pelo crime. A data do julgamento ainda não foi definida.

Caso

O autor e a vítima era eram vizinhos. Consta nos autos que após ser baleado pelo autor, Aleandro foi levado por familiares para a unidade de saúde do Bairro Tiradentes em parada cardiorrespiratória e com uma perfuração na altura do estômago. Inconformada com o assassinato do marido, a mulher ainda ateou fogo na casa do irmão. Edson disse que agiu em legítima defesa e que vinha sendo ameaçado pela vítima. Na versão dele, foi durante uma discussão com o cunhado que o crime aconteceu. O suspeito descreveu Aleandro como violento e afirmou que durante a briga foi ameaçado com uma arma de fogo pela vítima. Para se defender, ele teria atirado no cunhado com uma espingarda.Depois do crime, o homem fugiu e se livrou da arma, que não foi encontrada pela polícia.