Homem é multado em R$ 7 mil por desmatamento

Divulgação/PMA Caso aconteceu em Mundo Novo

Polícia Militar Ambiental (PMA) de Mundo Novo, multou um homem de 24 anos em R$ 7 mil por desmatamento ilegal e exploração de madeira de vegetação protegida para plantio de pastagem, na última terça-feira (22).

O autor realizou o desmate de uma área nativa de 4.400 metros quadrados com uso de máquinas, na área de Mata Atlântica, bioma protegido pela Lei Federal 11.428/2006, sem autorização do órgão ambiental. Segundo a PMA, a madeira proveniente da supressão ilegal já havia sido explorada pelo infrator. A área já estava gradeada para o plantio de pastagem. As atividades foram interditadas. Proprietário rural também responderá por crime ambiental.