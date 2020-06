Hemosul altera horário de funcionamento

ms.gov.br Hemosul faz plantão receber doação de sangue na segunda-feira

Hemocentro Coordenador de Mato Grosso do Sul informa a alteração no horário de funcionamento durante o feriado de Corpus Christi. Não haverá atendimento apenas na quinta-feira (11). Na sexta-feira (12) e no sábado (13), o Hemosul Coordenador estará a espera de doadores agendados ou espontâneos nos horários entre 7h e 12h. Na segunda-feira (15) todas as unidades de coleta do Estado voltam a funcionar normalmente.

Como medida de prevenção à Covid-19 o uso de máscaras passou a ser obrigatório nas unidades de atendimento da Capital e interior do Estado. Além da higiene redobrada em todas as áreas que o doador tem acesso, o Hemosul também passou a medir a temperatura do voluntário, e disponibiliza álcool para higiene das mãos.

A doação programada é uma forma de evitar a aglomeração de pessoas nas unidades. Os telefones para agendamento são os fixos (67) 3312-1516, (67) 3312-1529 ou pelo número de celular (67) 99298-6316.