Gruta do Lago Azul reabre com restrições

Divulgação/Portal MS Gruta do Lago Azul em Bonito-MS

Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul), publicou por meio do Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (18) duas portarias que alteram regras de visitação na Gruta do Lago Azul, um dos principais atrativos turísticos do município de Bonito em Mato Grosso do Sul. As portarias estabelecem a redução na quantidade de grupos simultâneos, e diminuiu o número de pessoas por grupo de visitantes. Serão seguidos todos os protocolos de biossegurança estabelecidos em conjunto pelo Estado e a Prefeitura de Bonito para evitar a proliferação e contágio do Coronavírus.

A partir das regras estabelecidas pela Portaria IMASUL nº 800, a Gruta do Lago Azul será reaberta para visitação pública após um ano fechada, após a Portaria IMASUL nº 771, de 20 de março de 2020, que estabelecia o fechamento para visitação todas as unidades de conservação do Estado. De acordo com a assessoria, o número de visitantes por dia será limitado a 80 pessoas, com um grupo de cada vez, das 7h às 14h. No período anterior à pandemia, a Gruta recebia até 300 visitantes por dia.

Gerente de Unidades de Conservação do Imasul, Leonardo Tostes Palma explica a importância das novas medidas. “Todos esses cuidados são para trazer segurança aos visitantes e permitir que conheçam a Gruta do Lago Azul, o atrativo mais famoso de Bonito, sem colocar a sua saúde em risco. Essas regras foram estabelecidas em conjunto com a Prefeitura, mediante a assinatura de um Termo de Compromisso, já que a Unidade de Conservação em torno da gruta é do Estado, enquanto a gruta em si é está sob responsabilidade do município”, informou Palma.

De acordo com a Portaria não é recomendável o acesso de pessoas imunodeprimidas ou com limitações de locomoção, ou mulheres grávidas a partir do sexto mês de gestação. Segundo a assessoria, foi determinado que a operação do atrativo turístico deve dispor de Sistema de Gestão de Segurança conforme normas técnicas, incluindo o preenchimento obrigatório da ficha de seguro e assinatura de um Termo de Reconhecimento de Risco pelos visitantes.

Conforme o Diário Oficial a Portaria IMASUL nº 801 estabelece uma taxa para os visitantes e que será destinada à conservação e melhorias da Unidade de Conservação no entorno da Gruta do Lago Azul. A taxa no valor de R$ 10 será incluída no valor do passeio e repassada ao Imasul, que fará a administração da Unidade. “Com essa norma o Imasul se adequa ao artigo 35 da Lei 9.985 que regulamenta o SNUC (o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza)”, ressaltou o gerente via assessoria.

Anteriormente o repasse de percentual total arrecadado dos visitantes ao Imasul era recolhido pela Prefeitura do município, após o estabelecimento da taxa, o valor será recolhido imediatamente ao pagamento do voucher ou no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente.

Serviço:

Confira na íntegra as Portarias Imasul Nº 800 e Nº 801: https://www.semagro.ms.gov.br/.