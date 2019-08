Governo suspende queimadas em todo o país

Divulgação/ Portal MS Em exceção no caso de controle fitossanitário

Durante todo o país estão proibidas as queimadas, durante 60 dias, a partir desta quinta-feira (29). Publicado no Diário Oficial da União, o decreto que determina a suspensão da permissão do uso de fogo neste período.

Em exceção no caso de controle fitossanitário, desde que seja autorizado pelo órgão ambiental competente, nas práticas de prevenção e combate a incêndios, e nas práticas de agricultura de subsistência das populações tradicionais e indígenas.

A Operação Verde Brasil, que reuniu várias agências em torno do combate aos incêndios na Amazônia Legal, registrou diminuição nos focos de incêndio nos últimos dias. Segundo Agência Brasil, não há confirmação de extinção do fogo nos próximos dias, a avaliação do governo até o momento é positiva.

“A avaliação é positiva. Com os parâmetros do Censipam [Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia], vimos que os focos de incêndio diminuíram bastante”, disse o vice-almirante Ralph Dias da Silveira, subchefe de operações do Estado-Maior das Forças Armadas.