Governo deposita folha de julho dos servidores estaduais

Anderson Ramos / Capital News Saque estará disponível amanhã

Governo de Mato Grosso do Sul, depositou nesta sexta-feira (30), a folha de pagamento referente ao mês de julho dos servidores estaduais de MS. A previsão é que os salários estejam disponíveis para saque neste sábado (31).

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD), a folha do mês soma R$ 408,9 milhões, fomentando a economia do Estado. O pagamento será destinado a cerca de 79 mil funcionários públicos, entre ativos, aposentados e pensionistas, pertencentes ao quadro do funcionalismo do Governo estadual.

A previsão é que os salários dos servidores movimentem o comércio e o setor de serviços, aquecendo as vendas do Dia dos Pais durante o mês de agosto.