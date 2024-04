Santa Casa começa a receber doações de roupas e kits maternidade e higiene

Juliana Rezende

Campo Grande



Deurico/Capital News Doações podem ser entregues ao hospital todos os dias da semana, 24 horas por dia.

A Santa Casa de Campo Grande, maior hospital de Mato Grosso do Sul, ampliou as doações e agora passa a receber, também, além de fraldas descartáveis geriátricas, roupas e kits de higiene e de maternidade.

A Campanha "Sua Ajuda é Urgente", pretende arrecadar vestimentas masculinas, como camisas, shorts e calças, bem como blusas femininas, vestidos e calças. O apelo do hospital leva em consideração a chegada do inverno. Portanto, todo tipo de agasalho, independente do tamanho, vai ajudar os pacientes que estão na unidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Kits de maternidade serão montados pela equipe do hospital, contendo itens essenciais como cueiros, fraldas para recém-nascidos, roupas para a saída da maternidade, fraldas de pano, sabonetes hipoalergênicos, meias, toucas, pomadas para assaduras, mantas e cotonetes, que agora fazem parte da lista de doações.

A presidente da Santa Casa, Alir Terra Lima, expressa sua gratidão às pessoas dispostas a ajudar. "Cada contribuição que recebemos é um gesto de amor e solidariedade. Estamos imensamente agradecidos por cada doação que nos permite continuar a missão de cuidar e apoiar nossa comunidade. Juntos, fazemos a diferença", afirma.

Veja o que você pode doar:

- Kits de higiene pessoal (sabonetes, pastas de dente e escovas de dente, fraldas descartáveis geriátricas GG e extra G, absorventes, chinelos, pentes de cabelo, shampoos e condicionadores, lâminas de barbear)

- Vestuários (camisas, blusas, calças, agasalhos)

- Kits maternidade (cueiro, fraldas RN, saída de maternidade, fralda de pano, sabonete hipoalergênico, meias, toucas, pomada para assaduras, manta, cotonete)

Todas as doações podem ser entregues no SAC (todos os dias, 24 horas) ou na Sala de Acolhimento Espiritual da Santa Casa (de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 16 horas), na entrada principal. O telefone de contato é (67) 3322-4313.