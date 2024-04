Procon/MS realiza atendimento a indígenas em Bodoquena

Mariana Piell

Capital News



José Henrique dos Santos/Portal MS Atendimento em aldeia Kadiwéu

Na última semana, o Procon/MS realizou o primeiro atendimento em território indígena. A ação ocorreu em Bodoquena, na Aldeia Campina, pertencente ao povo Kadiwéu, durante o I Festival da Cultura Kadiwéu.

O atendimento na aldeia deu início a primeira etapa do projeto “Procon vai às Comunidades Quilombolas e aos Territórios Indígenas”, promovido pela Secretaria de Assistência Social e dos Direitos Humanos (Sead) em parceria com a Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários. O projeto inédito vincula o direito do consumidor com os direitos constitucionais e reforça a proposta do Governo de Mato Grosso do Sul de ser um estado inclusivo. Os atendimentos foram traduzidos por Benilda Vergílio, Bení Kadiweu Examelexe, que integra a Subsecretaria parceira na ação.

O secretário-executivo do órgão, Angelo Motti, explica que a proposta da ação é assegurar os direitos da população. “Estamos indo até as comunidades com nossos serviços de atendimento e orientação para conscientizar que os povos originários e quilombolas encontram no Procon/MS a voz para terem assegurados os seus direitos enquanto consumidores. Já demos o primeiro passo e vamos estar ainda mais próximos”.