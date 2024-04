Trabalhadores da Construção Civil iniciam paralisação em Campo Grande

Layane Costa

No início da manhã desta sexta-feira (19), cerca de 250 trabalhadores da construção civil, iniciaram uma paralisação em frente a obra da Plaenge na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

A categoria reivindica reajuste no vale-alimentação, além do 13º no vale-alimentação, auxílio saúde, e o reajuste com ganho real no salários. A data-base dos trabalhadores da construção é o mês de março.

"É o início do movimento por toda a cidade em função do pesadelo com as negociações salariais da categoria", afirma o presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Construção Civil e no Mobiliário de Campo Grande (SINTRACOM), José Abelha.

Em Campo Grande, há cerca de 30 mil trabalhadores no setor, sendo que 75% deles, cerca de 22.500, são profissionais no regime de Consolidação das Leis do Trabalhos (CLT). ""Hoje falta mão de obra no estado, por isso muitos trabalhadores são de outras regiões do Brasil, e ter uma contraproposta de reajuste de salário tão somente repondo a inflação é injusto. Os patrões ofereceram 3,86% que é o índice do INPC. No Brasil, quase 80% dos acordos salariais de todas as categorias estão sendo fechados com índice acima da inflação acumulada, ou seja, com ganho real nos salários", explica Abelha.

Ainda, os movimentos não serão realizados apenas na Capital. "Daqui para frente, vamos fazer paralisações também em várias cidades do estado, como Dourados e Três Lagoas", diz Abelha.

Em nota a Plaenge respondeu ao site Capital News que “o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Campo Grande (Sintracom-CG) esteve em frente a uma de nossas obras para informar os trabalhadores do segmento da construção civil, sobre o andamento das negociações do dissídio coletivo da categoria, que está sendo conduzido pelo Sindicato Intermunicipal da Indústria da Construção do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinduscon/MS).

O Grupo Plaenge respeita o diálogo saudável entre as empresas e sindicato.”